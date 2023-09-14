Представитель общины: Игнорирование прав западных азербайджанцев на возвращение является оправданием преступлений

”Игнорирование прав наших соотечественников из Западного Азербайджана на возвращение является оправданием преступлений против человечности".

”Игнорирование прав наших соотечественников из Западного Азербайджана на возвращение является оправданием преступлений против человечности".

Об этом, отвечая на запрос Report, сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Зульфигар напомнила, Община Западного Азербайджана рассказывает мировому сообществу о том, что пережили наши соотечественники, изгнанные с территории нынешней Армении. Община также рассказывает об их правах на возвращение и об уничтоженном материальном и нематериальном наследии, направляет соответствующие письма и обращения в международные организации.

“Есть несколько международных организаций, от которых мы получили официальный ответ. Однако, учитывая, что Азербайджан за 30 лет оккупации своих территорий неоднократно сталкивался с дискриминацией, двойными стандартами, мы не исключаем, что к ситуации вокруг западных азербайджанцев отнесутся аналогично. К сожалению, мы наблюдаем предвзятость некоторых международных акторов, которые исходят исключительно из собственных политических интересов. Права наших соотечественников из Западного Азербайджана на возвращение основаны на международных нормах и принципах, отражены во всех международных документах о правах человека. Отрицание или игнорирование этого права само по себе является оправданием преступлений против человечности”.