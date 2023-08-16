Представитель ОБСЕ ознакомится с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика для ознакомления с ситуацией вокруг Лачынской дороги.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе в районе Лачынской дороги.

Как передает Report, об этом Османи написал в соцсети "X".

Он отметил, что принял такое решение после телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении, состоявшихся на прошлой неделе.

"Диалог по политическим вопросам должен продолжаться, и ОБСЕ готова содействовать этому", – подчеркнул он.