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Представитель ОБСЕ ознакомится с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Представитель ОБСЕ ознакомится с ситуацией на армяно-азербайджанской границе Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика для ознакомления с ситуацией вокруг Лачынской дороги.
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 16:39
Представитель ОБСЕ ознакомится с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи отправляет своего личного представителя Анджея Каспршика для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе в районе Лачынской дороги.

Как передает Report, об этом Османи написал в соцсети "X".

Он отметил, что принял такое решение после телефонных разговоров с главами МИД Азербайджана и Армении, состоявшихся на прошлой неделе.

"Диалог по политическим вопросам должен продолжаться, и ОБСЕ готова содействовать этому", – подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT nümayəndəsi Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətlə tanış olacaq
Версия на английском языке OSCE rep to get acquainted with situation on Armenia-Azerbaijan border

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