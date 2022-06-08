Представитель ОБСЕ: Борьба с растущей дискриминацией мусульман в Европе должна быть усилена

"Борьба с растущей дискриминацией в отношении мусульман, живущих в Европе, должна быть усилена".

"Борьба с растущей дискриминацией в отношении мусульман, живущих в Европе, должна быть усилена".

Об этом французскому бюро Report сказал личный представитель президента ОБСЕ по вопросам нетерпимости и дискриминации мусульман, посол Мехмет Пачаджи.

По его словам, стереотипы против мусульман усилились в регионе ОБСЕ:

“В европейских странах усилились попытки связать мусульман с терроризмом и экстремизмом, квалифицировать существование мусульманских общин как угрозу национальной идентичности".

Мехмет Пачаджи заявил, что ОБСЕ решительно осуждает расовую и этническую ненависть и ненависть к мусульманам, призывая государства бороться со всеми формами этих проявлений.

Он так же подчеркнул, что основная ответственность в борьбе с актами религиозной нетерпимости и дискриминации лежит на государствах:

"С этой целью ОБСЕ призывает страны соблюдать соответствующие законы в этой области".