Представительница USAID прокомментировала вопрос о возможности сворачивания деятельности организации в Азербайджане

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Исполняющая обязанности помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марго Эллис прокомментировала вопрос о возможности сворачивания деятельности организации в Азербайджане.

Как сообщает Report, Марго Эллис заявила, что "вероятно, слухи о закрытии USAID в Азербайджане связаны с опубликованной в марте первой версией, проектом бюджета США, в котором предусмотрено резкое сокращение финансовой помощи зарубежным странам".

"Однако это всего лишь первая версия бюджета, которая в ближайщие месяцы будет обсуждаться и в Конгрессе. Мы пока не знаем, какой будет бюджет. Так что пока мы продолжаем нашу работу в Азербайджане, в том числе наши усилия по диверсификации экономики страны", - заявила она.

Марго Эллис заявила, что за 25 лет сотрудничества США выделили Азербайжану по различным проектам 1,3 млрд долларов, в том числе 400 млн посредством Агентства США по международному развитию.

"Цель реализуемых нами программ - стабильный, демократический и процветающий Азербайджан", - добавила она. Она отметила, что в рамках двухдневного визита провела встречи с официальными лицами Азербайджана, представителями гражданского общества и завтра посетит Гянджу.