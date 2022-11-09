Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Воодушевляет видеть, что министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян снова участвуют в прямых переговорах.

Воодушевляет видеть, что министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян снова участвуют в прямых переговорах.

Как передает Report, об этом написал в Twitter заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Хорошие новости. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, что является ключом к стабильности и процветанию Южного Кавказа, и приветствует усилия США в этом отношении», - говорится в публикации.