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Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Воодушевляет видеть, что министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян снова участвуют в прямых переговорах.
Внешняя политика
9 ноября 2022 г. 01:34
Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Воодушевляет видеть, что министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян снова участвуют в прямых переговорах.

Как передает Report, об этом написал в Twitter заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Хорошие новости. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, что является ключом к стабильности и процветанию Южного Кавказа, и приветствует усилия США в этом отношении», - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun xüsusi nümayəndəsi: “Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyirik”

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