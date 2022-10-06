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Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию азербайджано-армянских отношений

Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию азербайджано-армянских отношений "Поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией".
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 23:28
Представитель НАТО: Поддерживаем нормализацию азербайджано-армянских отношений

"Поддерживаем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией".

Как передает Report, об этом написал в Twitter заместитель помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, спецпредставитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Сегодня в Праге встретились председатель Совета ЕС Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке NATO nümayəndəsi: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyirik"

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