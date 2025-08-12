Представитель НАТО: Мы будем тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для продвижения региональной безопасности

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге встретился с представителями Азербайджана и Армении при Альянсе.

Как сообщает Report, об этом Б.Руге написал в соцсети X.

Было отмечено, что стороны обсудили договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне.

"От имени НАТО я поздравил послов Армении и Азербайджана с исторической встречей, организованной правительством США в Вашингтоне.

НАТО приветствует этот прогресс и продолжит тесно сотрудничать как с Арменией, так и с Азербайджаном для развития нашего партнерства и продвижения региональной безопасности", - заявил он.