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Представитель Нахчывана обсудил с послом США открытие Зангезурского коридора

Представитель Нахчывана обсудил с послом США открытие Зангезурского коридора Глава Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.
Внешняя политика
9 июля 2021 г. 16:12
Представитель Нахчывана обсудил с послом США открытие Зангезурского коридора

Глава Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.

Как сообщили Report в постоянном представительстве, на встрече обсуждались политические, экономические отношения между нашими странами, партнерство на высоком уровне, укрепление связей с Нахчыванской Автономной Республикой, вопросы региональной безопасности, энергетической безопасности, открытие Зангезурского коридора, официальные визиты, предстоящие задачи и другие темы.

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Версия на английском языке ФотоNakhchivan representative mulls opening of Zangazur corridor with US Ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan nümayəndəsi ABŞ səfiri ilə Zəngəzur dəhlizinin açılmasını müzakirə edib

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