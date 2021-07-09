Представитель Нахчывана обсудил с послом США открытие Зангезурского коридора

Глава Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.

Глава Постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.

Как сообщили Report в постоянном представительстве, на встрече обсуждались политические, экономические отношения между нашими странами, партнерство на высоком уровне, укрепление связей с Нахчыванской Автономной Республикой, вопросы региональной безопасности, энергетической безопасности, открытие Зангезурского коридора, официальные визиты, предстоящие задачи и другие темы.