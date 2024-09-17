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Представитель МИД: Вооружение Армении Францией послужит деструктивной деятельности в регионе

Представитель МИД: Вооружение Армении Францией послужит деструктивной деятельности в регионе Укрепление Францией военного потенциала Армении является угрозой миру и стабильности в регионе, это также вдохновляет Армению на другие деструктивные действия.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 17:34
Представитель МИД: Вооружение Армении Францией послужит деструктивной деятельности в регионе

Укрепление Францией военного потенциала Армении является угрозой миру и стабильности в регионе, это также вдохновляет Армению на другие деструктивные действия.

Об этом в интервью Report заявил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что действия Франции препятствуют усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, лишь обостряют ситуацию.

"Франция заняла откровенно антиазербайджанскую позицию во время Отечественной войны 2020 года и после нее. Это, конечно же, вызывает сожаление. Инициативы, выдвинутые Францией против Азербайджана в Совете Безопасности ООН, Евросоюзе, Франкофонии и других на международных платформах доказали, что претензии этой страны на роль нейтрального посредника совершенно не обоснованы", - сказал он.

По словам Гаджизаде, несмотря на обвинения Парижа, действия азербайджанской стороны и официальные заявления носили лишь ответный характер на деструктивную деятельность этой страны: "Как мы уже неоднократно заявляли, укрепление военного потенциала Армении, которая почти 30 лет держала под оккупацией часть территории Азербайджанской Республики, и в настоящее время сохраняет территориальные претензии к нашей стране и другим соседям, является угрозой миру и стабильности в регионе. Это также вдохновляет Армению на другие деструктивные действия. Армения и Франция должны прекратить политику милитаризации в регионе, и наконец понять, что нет альтернативы миру и сотрудничеству".

Представитель МИД заявил, что, несмотря на кампанию очернения против Азербайджана, каналы для диалога всегда оставались открытыми.

"Мы ожидаем, что французская сторона прекратит подобные действия и положит конец политике против Азербайджана, подрывающей региональную стабильность", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке MFA: France's arming of Armenia will serve destructive activities in region
Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: Fransanın Ermənistanı silahlandırması bölgədə destruktiv fəaliyyətə xidmət edəcək

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