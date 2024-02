Представитель МИД Великобритании посетил Тертер

Представитель МИД Великобритании Крис Аллан посетил Тертерский район Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети "X".

"Вдохновляющий визит в Тертер команды посольства с представителем МИД Великобритании Крисом Алланом, в рамках которого мы наблюдали за невероятной работой женской команды по разминированию и ознакомились с деятельностью предпринимательницы, управляющей пчеловодческим бизнесом. Гордимся тем, что поддерживаем женщин в Азербайджане", - говорится в публикации посольства.