Представитель МИД Великобритании посетил Тертер

Представитель МИД Великобритании Крис Аллан посетил Тертерский район Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети "X".
"Вдохновляющий визит в Тертер команды посольства с представителем МИД Великобритании Крисом Алланом, в рамках которого мы наблюдали за невероятной работой женской команды по разминированию и ознакомились с деятельностью предпринимательницы, управляющей пчеловодческим бизнесом. Гордимся тем, что поддерживаем женщин в Азербайджане", - говорится в публикации посольства.
Inspiring visit to Terter with FCDO representative Chris Alan and @crymble_ed witnessing the incredible work of a female demining team and a resilient woman managing a beekeeping business. We are proud to support women in Azerbaijan. pic.twitter.com/XVx0i0cjNU