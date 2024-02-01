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Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане

Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Крис Аллан прибыл в Баку
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 11:01
Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане

Представитель министерства иностранных дел Великобритании Крис Аллан прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети "X".

"Очень рад впервые приветствовать представителя МИД Криса Аллана в Баку. Провели плодотворные обсуждения с официальными лицами правительства по укреплению двусторонних отношений. Ужин с представителями мозговых центров для изучения возможностей сотрудничества стал хорошим завершением нашего дня", - отметил посол.

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Версия на английском языке Chris Allan on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın XİN rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir

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