Представитель МИД Великобритании находится с визитом в Азербайджане

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Крис Аллан прибыл в Баку

Представитель министерства иностранных дел Великобритании Крис Аллан прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети "X".

"Очень рад впервые приветствовать представителя МИД Криса Аллана в Баку. Провели плодотворные обсуждения с официальными лицами правительства по укреплению двусторонних отношений. Ужин с представителями мозговых центров для изучения возможностей сотрудничества стал хорошим завершением нашего дня", - отметил посол.