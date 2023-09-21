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Представитель МИД: В ходе антитеррористических мероприятий применялось высокоточное оружие

Представитель МИД: В ходе антитеррористических мероприятий применялось высокоточное оружие ”За последние 3 года, прошедшие с 44-дневной войны, Азербайджан неоднократно заявлял, что готов обеспечить всем этническим группам, включая армян, все права, предусмотренные азербайджанским законодательством и Конституцией".
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 16:10
Представитель МИД: В ходе антитеррористических мероприятий применялось высокоточное оружие

”За последние три года, прошедшие с 44-дневной войны, Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности обеспечить все права, предусмотренные азербайджанским законодательством и Конституцией, всем этническим группам, включая армян".

Как сообщает Report, об этом в интервью The Insider заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что официальный Баку считает этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, частью азербайджанского общества: “Мы всегда готовы защищать их права и безопасность в соответствии с национальным законодательством”.

A.Гаджизаде отметил, что Армения до сих пор не выполнила 4 пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: “Вооруженные силы Армении должны были выведены одновременно с развертыванием российского миротворческого контингента, но это не было выполнено. За последние несколько дней в результате диверсионно-разведывательной операции армянских войск, приведшей к военной эскалации, погибли шесть человек – полицейские и гражданские лица”.

Представитель МИД заявил, что Азербайджан использовал высокоточное оружие во время антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахе: “Почти ни один гражданский объект не был обстрелян. Однако, оглядываясь назад на 44-дневную полномасштабную войну, мы видим, что потери среди гражданского населения с азербайджанской стороны были намного больше, чем потери среди гражданского населения с армянской стороны. Это означает, что Азербайджан никогда не нацеливался на гражданское население”.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: Azerbaijan used high-precision weapons, never targeted civilian population
Версия на азербайджанском языке XİN sözçüsü: "Antiterror tədbirləri zamanı yüksək dəqiqlikli silahlardan istifadə olunub və mülki əhali hədəf alınmayıb"

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