Представитель МИД Турции: Запуск Зангезурского коридора обеспечит прочный мир на Южном Кавказе

Совместное заявление, подписанное 8 августа в Вашингтоне руководителями Азербайджана, Армении и США, стало важным историческим событием.

Об этом турецкому бюро Report заявил представитель Министерства иностранных дел Турции, член правления Дипломатического совета Анкары Метин Кылыч.

По его словам, США являются единственной силой, противостоящей армянскому лобби, оппозиции и другим сепаратистам.

Кылыч также отметил, что закладка фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу 22 августа имеет большое значение с точки зрения реализации проекта создания Зангезурского коридора:

"Зангезурский коридор соединит Китай и страны Центральной Азии с Европой через Азербайджан и Турцию по железной дороге и наземным маршрутам, играя ключевую роль моста между Востоком и Западом. Реализация проекта также обеспечит мир на Южном Кавказе. Важно и то, что Армения проявляет готовность к миру и осознает, что оставаться вне Зангезурского коридора экономически невыгодно. Особенно значимо, что коридор позволит вывести из блокады Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана".