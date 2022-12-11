Представитель МИД: РМК не принял мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана

Российским миротворческим контингентом (РМК) не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.

Российским миротворческим контингентом (РМК) не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также устранения последствий негативного воздействия на экологию.

"Во многих случаях на эти обращения азербайджанской стороны не было дано ответа, и миротворческим контингентом не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана", - отметил А.Гаджизаде.