Представитель МИД: РМК не принял мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана

Российским миротворческим контингентом (РМК) не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.
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По его словам, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также устранения последствий негативного воздействия на экологию.
"Во многих случаях на эти обращения азербайджанской стороны не было дано ответа, и миротворческим контингентом не было предпринято никаких мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана", - отметил А.Гаджизаде.