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МИД Кувейта: Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах родных

МИД Кувейта: Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах родных Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах их родных.
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 11:00
МИД Кувейта: Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах родных

Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах их родных.

Как передает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел Кувейта Рабеа Саад Аль-Адсани на международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.

По его словам, Кувейт проделал огромную работу в связи с пропавшими без вести людьми. "Государство Кувейт добилось больших успехов в поиске людей, пропавших без вести как в военных, так и в невоенных конфликтах. Это очень важный вопрос, и здесь необходимо добиться успеха", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что для решения важнейших вопросов, связанных с семьями пропавших, необходимо оказывать им поддержку. "Кувейт делает это. Для этого также необходимо тесное сотрудничество и международная поддержка. Мы готовы поделиться своим опытом в этом вопросе", - добавил Аль-Адсани.

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Версия на английском языке Kuwaiti official: Missing persons must be found, families deserve answers
Версия на азербайджанском языке Küveyt XİN rəsmisi: İtkin düşən insanlar tapılmalı, onların taleyi ilə bağlı ailələrə informasiya verilməlidir

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