МИД Кувейта: Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах родных

Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах их родных.

Важно обеспечить право семей пропавших без вести на получение информации о судьбах их родных.

Как передает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел Кувейта Рабеа Саад Аль-Адсани на международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.

По его словам, Кувейт проделал огромную работу в связи с пропавшими без вести людьми. "Государство Кувейт добилось больших успехов в поиске людей, пропавших без вести как в военных, так и в невоенных конфликтах. Это очень важный вопрос, и здесь необходимо добиться успеха", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что для решения важнейших вопросов, связанных с семьями пропавших, необходимо оказывать им поддержку. "Кувейт делает это. Для этого также необходимо тесное сотрудничество и международная поддержка. Мы готовы поделиться своим опытом в этом вопросе", - добавил Аль-Адсани.