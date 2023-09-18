Представитель МИД Кувейта призвал расширить глобальное сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести

Международное сообщество должно расширить на глобальном уровне сотрудничество в вопросе определения судеб пропавших без вести.

Международное сообщество должно расширить на глобальном уровне сотрудничество в вопросе определения судеб пропавших без вести.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел Кувейта по делам пленных и пропавших без вести Рабеа Саад Аль-Адсани, выступая на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести" в Баку.

По его словам, Кувейт на протяжении последних 34 лет сотрудничает с международным сообществом и организациями в вопросе выявления судеб пропавших без вести.

"Считаем этот вопрос важной составляющей мира и устойчивого развития", - сказал Аль-Адсани.

Представитель МИД Кувейта назвал важным ратификацию странами международных договоров и обновление соответствующих законов: “Каждая страна должна вносить посильный вклад в развитие гуманизма”.