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Представитель МИД Кувейта призвал расширить глобальное сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести

Представитель МИД Кувейта призвал расширить глобальное сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести Международное сообщество должно расширить на глобальном уровне сотрудничество в вопросе определения судеб пропавших без вести.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 12:18
Представитель МИД Кувейта призвал расширить глобальное сотрудничество для выяснения судеб пропавших без вести

Международное сообщество должно расширить на глобальном уровне сотрудничество в вопросе определения судеб пропавших без вести.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел Кувейта по делам пленных и пропавших без вести Рабеа Саад Аль-Адсани, выступая на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести" в Баку.

По его словам, Кувейт на протяжении последних 34 лет сотрудничает с международным сообществом и организациями в вопросе выявления судеб пропавших без вести.

"Считаем этот вопрос важной составляющей мира и устойчивого развития", - сказал Аль-Адсани.

Представитель МИД Кувейта назвал важным ратификацию странами международных договоров и обновление соответствующих законов: “Каждая страна должна вносить посильный вклад в развитие гуманизма”.

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Версия на английском языке Kuwaiti official: ‘We need to strengthen our cooperation on missing persons’
Версия на азербайджанском языке Küveyt rəsmisi: “İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı əməkdaşlığımızı gücləndirməliyik” 

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