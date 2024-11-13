Представитель МИД Азербайджана прокомментировал отношения с Вашингтоном после президентских выборов в США

11:04

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал перспективы отношений с Вашингтоном после состоявших в США президентских выборов.

Как сообщает Report, Гаджизаде заявил журналистам, что сложно заранее предсказать будущую политику и шаги новой американской администрации.

Он также подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на свои богатые нефтегазовые ресурсы, нацелен на долгосрочный переход к "зеленой" энергетике и сокращение выбросов углерода.

В рамках этих целей страна уже реализует масштабные проекты, направленные на развитие "зеленой" энергетики и диверсификацию своей энергетической инфраструктуры, сказал он.