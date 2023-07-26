Представитель МИД Азербайджана прокомментировал утверждения Пашиняна

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на твит премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что грузы направляемые в Карабах, якобы, являются "жизненно важными продуктами питания".

Как передает Report , об этом представитель МИД написал в Twitter.

"Это чистая провокация и манипуляция армянской стороны. Направление автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом "гуманитарной помощи" и без согласования с Азербайджаном является посягательством на его территориальную целостность и суверенитет", - говорится в публикации.