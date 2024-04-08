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Представитель МИД: Азербайджан активно сотрудничает с Китаем и другими членами БРИКС

Представитель МИД: Азербайджан активно сотрудничает с Китаем и другими членами БРИКС Азербайджан активно сотрудничает с Китаем и другими членами БРИКС.
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 11:06
Представитель МИД: Азербайджан активно сотрудничает с Китаем и другими членами БРИКС

Азербайджан активно сотрудничает с Китаем и другими членами БРИКС.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления анализа и стратегических исследований Министерства иностранных дел Азербайджана Махур Гасымов, выступая на тему "Место БРИКС во внешней политике Азербайджана" на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".

Он сказал, что страны-члены БРИКС обладают огромным рынком труда и природными ресурсами.

"Члены БРИКС также входят в такие крупные организации, как Совет Безопасности ООН, G20 и Шанхайская организация сотрудничества. Сегодня целый ряд стран заинтересован в присоединении к БРИКС. Это говорит о значимости организации в системе международных отношений", - сказал М.Гасымов.

Он отметил, что Азербайджан строит свои отношения с внешним миром на основе принципов уважения территориальной целостности и взаимного уважения в целом.

"Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение глобальной безопасности и мира. Если рассматривать гуманитарное измерение нашей внешней политики, то мероприятия, проведенные в последние год-два, имеют большое значение. Мы оказали гуманитарную помощь более чем 30 странам. Сегодня мы активно участвуем в борьбе с изменением климата", - добавил представитель МИД.

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Версия на английском языке MFA official: Azerbaijan actively cooperates with China and other BRICS members
Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: Azərbaycan Çin və digər BRICS üzvləri ilə aktiv əməkdaşlıq edir

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