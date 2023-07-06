Представитель Меланезийской инициативной группы поблагодарил президента Азербайджана

"Мы благодарим Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку стран, подвергшихся колониальной политике".

"Мы благодарим Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку стран, подвергшихся колониальной политике".

Как сообщает "Report", об этом директор по политическим вопросам Меланезийской инициативной группы (Соломоновы острова) Илан Килоэ заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Поблагодарив Азербайджан за приглашение на мероприятие, Илан Килоэ отметил, что осуществляется сбор средств для поддержки народов, находящихся под колониальным господством, и эта встреча также является хорошим инструментом для дискуссий: "Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения, и мы надеемся, что представители стран-участниц организации поддержат нас в нашей борьбе".