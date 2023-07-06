О нас

Представитель Меланезийской инициативной группы поблагодарил президента Азербайджана

Представитель Меланезийской инициативной группы поблагодарил президента Азербайджана "Мы благодарим Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку стран, подвергшихся колониальной политике".
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 10:57
Представитель Меланезийской инициативной группы поблагодарил президента Азербайджана

"Мы благодарим Азербайджан и президента Ильхама Алиева за поддержку стран, подвергшихся колониальной политике".

Как сообщает "Report", об этом директор по политическим вопросам Меланезийской инициативной группы (Соломоновы острова) Илан Килоэ заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Поблагодарив Азербайджан за приглашение на мероприятие, Илан Килоэ отметил, что осуществляется сбор средств для поддержки народов, находящихся под колониальным господством, и эта встреча также является хорошим инструментом для дискуссий: "Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения, и мы надеемся, что представители стран-участниц организации поддержат нас в нашей борьбе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Representative of Melanesian Spearhead Group thanks Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Melaneziya Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Самое важное

СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi