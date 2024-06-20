Арно Морис-Ингарджиола: Французское правительство угнетает народ Мартиники

Французское правительство угнетает жителей Мартиники, а французскую прессу заставляют молчать, чтобы не подорвать имидж судебной системы страны.

Французское правительство угнетает жителей Мартиники, а французскую прессу заставляют молчать, чтобы не подорвать имидж судебной системы страны.

Об этом сказал американскому бюро Report член Организации правосудия Мартиники Арно Морис-Ингарджиола.

По его словам, правительство Франции отнимает у местных жителей земли и под разными предлогами сажает их в тюрьмы: "Президент нашей организации Эрве Пинто был незаконно заключен в тюрьму французским правительством за то, что осудил коррупцию в системе правосудия страны. У него также конфисковали все имущество. На сегодняшний день представители нашей организации пытаются изо всех сил донести его голос до всего мира. Эрве Пинто, как и сотни других жителей Мартиники – жертва несправедливости и угнетения со стороны Франции. Эта страна отнимает у нас силой земли предков. В настоящее время у более чем 100 жителей отобрали их земли, и рассмотрение дел в суде займет 20-30 лет".

Представитель Мартиники подчеркнул, что согласно конституции Франции, собственность неприкосновенна и священна. Однако французская система правосудия дарит наши земли всем кому считает нужным, добавил он.

"Это невыносимо. Эрве Пинто, о котором я говорил выше, подал иск, чтобы вернуть свои земли, и лишь спустя 26 лет (в прошлом году) суд вынес решение в его пользу. Согласно постановлению, земельный участок принадлежит ему. Но дело в том, что на этой земле уже построили 35 домов, и владелец каждого дома теперь выдвигает свои требования", - сказал он.

Морис добавил, что французское правительство демонстрирует бесчеловечное обращение по отношению к народу Мартиники, и жестокости судей нет предела: "Во Франции творится беззаконие. Президент Эмманюэль Макрон и его министр юстиции Эрик Дюпон Моретти осведомлены о происходящем, но продолжают закрывать глаза на нарушения конституционных принципов".