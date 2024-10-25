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Представитель Мартиники: Франция нарушает права местных жителей вопреки своей же Конституции

Представитель Мартиники: Франция нарушает права местных жителей вопреки своей же Конституции Франция в своей Конституции обязалась признать "обязательный" характер конвенций по правам человека, к которым она присоединилась, однако продолжает нарушать права на Мартинике.
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 16:37
Представитель Мартиники: Франция нарушает права местных жителей вопреки своей же Конституции

Франция в своей Конституции обязалась признать "обязательный" характер конвенций по правам человека, к которым она присоединилась, однако продолжает нарушать права на Мартинике.

Как сообщает Report, об этом заявил член Организации правосудия Мартиники Арно Морис-Ингарджиола на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о нарушениях прав человека на французских заморских территориях", подготовленного Бакинской инициативной группой (БИГ).

Он отметил, что французские исполнительные, административные органы и судебная власть отказываются уважать права человека на Мартинике.

"На Мартинике французская диктатура проявляется в более жестокой форме. Здесь Франция грубо нарушает первую статью Европейской конвенции по правам человека. Правительство, административная и судебная власть попирают права человека, игнорируя справедливые протесты. На Мартинике физические и юридические лица подвергаются преследованиям, становятся жертвами фальшивых процедур, арестовываются и наказываются за требование защиты верховенства закона и прав человека", - сказал он.

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Версия на английском языке Martinique representative: France violates constitutional rights
Версия на азербайджанском языке Martinika nümayəndəsi: Fransa konstitusiyasına zidd olaraq hüquqları pozur

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