Представитель Мартиники: Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом

Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом.

Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом.

Как передает Report, об этом сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол на церемонии открытия офиса Бакинской инициативной группы.

"Мы уже несколько месяцев ведем совместную работу с Азербайджаном. Наша цель - свобода, борьба с колониализмом. Совместные проекты с Азербайджаном продолжаются. Мы также находимся в тесном контакте с другими странами, страдающими от колониализма. Мы предпринимаем совместные шаги. Азербайджан помогает и будет помогать нам. Мы благодарны Азербайджану за это", - подчеркнул он.