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Представитель Мартиники: Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом

Представитель Мартиники: Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом.
Внешняя политика
21 октября 2023 г. 14:16
Представитель Мартиники: Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом

Азербайджан помогает нам в борьбе с колониализмом.

Как передает Report, об этом сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол на церемонии открытия офиса Бакинской инициативной группы.

"Мы уже несколько месяцев ведем совместную работу с Азербайджаном. Наша цель - свобода, борьба с колониализмом. Совместные проекты с Азербайджаном продолжаются. Мы также находимся в тесном контакте с другими странами, страдающими от колониализма. Мы предпринимаем совместные шаги. Азербайджан помогает и будет помогать нам. Мы благодарны Азербайджану за это", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Representative of Martinique: 'Azerbaijan helps us in fight against colonialism'
Версия на азербайджанском языке Martinika təmsilçisi: "Kolonializmlə mübarizədə Azərbaycan bizə kömək edir"

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