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Аль-Манфи: ДН оказывает большую поддержку развивающимся странам в постпандемическом восстановлении

Аль-Манфи: ДН оказывает большую поддержку развивающимся странам в постпандемическом восстановлении Движение неприсоединения оказывает большую поддержку в постпандемическом восстановлении развивающимся странам.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 12:02
Аль-Манфи: ДН оказывает большую поддержку развивающимся странам в постпандемическом восстановлении

Движение неприсоединения оказывает большую поддержку в постпандемическом восстановлении развивающимся странам.

Как сообщает Report, об этом Председатель Президентского совета Ливии Мохамед Юнис Ахмед аль-Манфи заявил в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку 2 марта.

По его словам, обмен опытом между странами в борьбе с пандемией коронавируса особо важен.

Мохамед Юнис Ахмед аль-Манфи также отметил необходимость уделять больше внимания системе здравоохранения и ее устойчивости.

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Версия на азербайджанском языке Əl-Mənfi: “Qoşulmama Hərəkatı inkişaf etməkdə olan ölkələrə postpandemiya dövründə bərpada ciddi dəstək verir”
Версия на английском языке Al-Menfi: NAM providing great support to developing countries in post-pandemic recovery

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