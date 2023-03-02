Аль-Манфи: ДН оказывает большую поддержку развивающимся странам в постпандемическом восстановлении

Движение неприсоединения оказывает большую поддержку в постпандемическом восстановлении развивающимся странам.

Движение неприсоединения оказывает большую поддержку в постпандемическом восстановлении развивающимся странам.

Как сообщает Report, об этом Председатель Президентского совета Ливии Мохамед Юнис Ахмед аль-Манфи заявил в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку 2 марта.

По его словам, обмен опытом между странами в борьбе с пандемией коронавируса особо важен.

Мохамед Юнис Ахмед аль-Манфи также отметил необходимость уделять больше внимания системе здравоохранения и ее устойчивости.