Аль-Манфи: ДН оказывает большую поддержку развивающимся странам в постпандемическом восстановлении

Движение неприсоединения оказывает большую поддержку в постпандемическом восстановлении развивающимся странам.
Как сообщает Report, об этом Председатель Президентского совета Ливии Мохамед Юнис Ахмед аль-Манфи заявил в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку 2 марта.
По его словам, обмен опытом между странами в борьбе с пандемией коронавируса особо важен.
Мохамед Юнис Ахмед аль-Манфи также отметил необходимость уделять больше внимания системе здравоохранения и ее устойчивости.