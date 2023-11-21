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Саид Али Омар: Международное сотрудничество способствует решению проблем, связанных с деколонизацией

Саид Али Омар: Международное сотрудничество способствует решению проблем, связанных с деколонизацией Для решения проблем, связанных с деколонизацией, необходимо наладить сотрудничество в рамках различных международных платформ.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 12:27
Саид Али Омар: Международное сотрудничество способствует решению проблем, связанных с деколонизацией

Для решения проблем, связанных с деколонизацией, необходимо наладить сотрудничество в рамках различных международных платформ.

Как передает Report, об этом заявил советник МИД Союза Коморских островов Саид Али Омар, выступая на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По его словам, такое сотрудничество позволит проводить обмен мнениями по всем актуальным вопросам.

Али Омар также подчеркнул важность обеспечения гендерного равенства в обществе для борьбы с нарушением прав женщин.

"Важно обеспечить гендерное равенство в обществе. В рамках этих усилий в первую очередь необходимо обеспечить равные права и возможности для женщин. Каждый должен внести свой вклад в этот процесс, поддержать женщин", - добавил он.

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Версия на английском языке Said Ali Omar: Int’l co-op helps solve problems associated with decolonization
Версия на азербайджанском языке Komorlu nümayəndə: “Beynəlxalq əməkdaşlıq dekolonizasiya ilə bağlı problemlərin həllinə kömək edəcək"

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