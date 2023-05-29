Представитель КНР: Развитие отношений с Азербайджаном всегда в центре внимания

Развитие отношений между дружественными странами-партнерами Азербайджаном и Китаем всегда находится в центре внимания.

Развитие отношений между дружественными странами-партнерами Азербайджаном и Китаем всегда находится в центре внимания.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шохрат Закир на встрече с делегацией, возглавляемой заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахиром Будаговым, находящейся с визитом в Китайской Народной Республике (КНР).

Ш.Закир сказал, что развитие отношений между Азербайджаном и Китаем, которые являются дружественными странами-партнерами, всегда находится в центре внимания. Говоря о важности визитов на разных уровнях, вице-премьер подчеркнул, что наши страны уважают национальные интересы друг друга и интересы государственности.

Отмечая, что Азербайджан и Китай заинтересованы в углублении многоплановых и широкомасштабных отношений, зампред комитета рассказал о важности межпарламентского сотрудничества. Он отметил, что деятельность групп дружбы в законодательных органах обеих стран внесла важный вклад в развитие азербайджано-китайских отношений.

Заместитель председателя – руководитель Центрального аппарата ПЕА Таир Будагов сказал, что Азербайджан и Китай придают большое значение взаимовыгодному сотрудничеству, между нашими странами налажены активный политический диалог и эффективное сотрудничество в международных организациях.

По словам Таира Будагова, обе страны настроены на дальнейшее развитие отношений дружбы и партнерства совместными усилиями. Отметив, что Азербайджан одержал великую победу в 44-дневной Отечественной войне и создал новые геостратегические реалии, глава Центрального аппарата ПЕА подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе и широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на наших освобожденных территориях.

Констатировав важную роль политических партий в развитии межгосударственных отношений, Таир Будагов рассказал о важности сотрудничества между партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Китая. Он сказал, что правящие партии придают особое значение расширению отношений как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Было подчеркнуто, что принятие шагов по расширению сотрудничества в соответствии с политической волей Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина создает надежную основу для достижения последовательных успехов и сулит важные перспективы для наших народов и государств.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.