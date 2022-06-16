Представитель Китая: Сегодня мир столкнулся с не имеющими аналогов рисками

“Сегодня мир столкнулся с рисками, не имеющими аналогов”.

“Сегодня мир столкнулся с рисками, не имеющими аналогов”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Института иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Чао на панели “Пересмотр глобальной структуры безопасности и перспектив мира” в рамках IX Глобального Бакинского форума.

Он считает, что международное сообщество сможет найти решение этих вопросов: “Все должны работать сообща, чтобы создать устойчивую систему международной безопасности. Это также включает в себя уважение к выбору каждого государства. Мы должны держаться подальше от двойных стандартов”.

В.Чао сказал, что роль ООН в международных вопросах неоценима: “Мы можем ее усилить. Сейчас мир переживает очень сложный период. Мы не должны ограничиваться только украинским вопросом. Мы призываем Россию и Украину к диалогу”.