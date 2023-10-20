Представитель канаков: Франция проводила незаконную политику против наших народов

"Франция проводила незаконную политику против наших народов".

Франция осуществляла незаконную политику против наших народов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель канаков Дэви Николас Боло на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Мы хотели бы почтить память всех жертв войны. Она уносит жизни невинных людей во всех регионах. Мы обязательно должны говорить о проблемах, связанных с нашей свободой. Уровень бедности в наших краях растет. Франция абсурдно продолжает политику колониализма. Процесс деколонизации был запущен ООН. Подписаны различные документы, однако Франция их не уважает. В 1975 году был сделан выбор, и мы хотели бороться за независимость. В 1981 году лидер основной партии хотел возглавить это движение, но был убит. Он был первым белым человеком, который боролся за наши права и был уничтожен", - добавил Дэви Николас Боло.