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Представитель канаков: Франция проводила незаконную политику против наших народов

Представитель канаков: Франция проводила незаконную политику против наших народов "Франция проводила незаконную политику против наших народов".
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 11:45
Представитель канаков: Франция проводила незаконную политику против наших народов

Франция осуществляла незаконную политику против наших народов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель канаков Дэви Николас Боло на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Мы хотели бы почтить память всех жертв войны. Она уносит жизни невинных людей во всех регионах. Мы обязательно должны говорить о проблемах, связанных с нашей свободой. Уровень бедности в наших краях растет. Франция абсурдно продолжает политику колониализма. Процесс деколонизации был запущен ООН. Подписаны различные документы, однако Франция их не уважает. В 1975 году был сделан выбор, и мы хотели бороться за независимость. В 1981 году лидер основной партии хотел возглавить это движение, но был убит. Он был первым белым человеком, который боролся за наши права и был уничтожен", - добавил Дэви Николас Боло.

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Версия на английском языке Kanak representative: 'France has pursued illegal policy against our people'
Версия на азербайджанском языке Kanakların təmsilçisi: "Fransa xalqımıza qarşı qanunsuz siyasət aparıb"

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