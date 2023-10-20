Представитель канаков: Франция проводила незаконную политику против наших народов

Франция осуществляла незаконную политику против наших народов.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель канаков Дэви Николас Боло на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.
"Мы хотели бы почтить память всех жертв войны. Она уносит жизни невинных людей во всех регионах. Мы обязательно должны говорить о проблемах, связанных с нашей свободой. Уровень бедности в наших краях растет. Франция абсурдно продолжает политику колониализма. Процесс деколонизации был запущен ООН. Подписаны различные документы, однако Франция их не уважает. В 1975 году был сделан выбор, и мы хотели бороться за независимость. В 1981 году лидер основной партии хотел возглавить это движение, но был убит. Он был первым белым человеком, который боролся за наши права и был уничтожен", - добавил Дэви Николас Боло.