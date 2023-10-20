Давид Ванабо: Новая Каледония хочет "освободиться от кандалов", навешанных Францией

Новая Каледония хочет "освободиться от кандалов", навешанных Францией, и иметь собственный политический курс.

Новая Каледония хочет "освободиться от кандалов", навешанных Францией, и иметь собственный политический курс.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального секретаря партии Каледонский союз Давид Ванабо во время выступления на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

Ванабо отметил, что Бакинская инициативная группа со дня основания реализовала ряд важных инициатив: "Политика Франции основана на манипуляциях. Чтобы бороться с ними, мы должны быть солидарны друг с другом. Спасибо Бакинской инициативной группе, создавшей необходимые для этого условия", - сказал Ванабо.

Политик отметил, что Новая Каледония хочет "освободиться от кандалов" и иметь собственный политический курс.

"Наша цель – борьба с колониализмом. Мы не хотим интегрироваться во французское общество либо ассимилироваться, потому что эта страна все еще продолжает вести колониальную политику", - сказал Ванабо.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".