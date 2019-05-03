Представитель ООН: Террористические организации доносят до молодежи лжеинформацию через интернет

"Террористические организации ложную и необоснованную информацию доносят до молодежи через интернет"

Как сообщает Report, об этом на панели "Занятость и профобразование молодежи: инновационные подходы против дискриминации и неравенства" в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога заявила руководитель Аппарата Управления ООН по борьбе с терроризмом Севиль Алирзаева.

По ее словам, традиционные методы борьбы с терроризмом неэффективны: "Для достижения результата в борьбе с терроризмом нужен устойчивый мир. В борьбе с терроризмом важно участие молодежи".

Она отметила, что молодежь быстрее попадает под влияние террористических организаций.

Исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров отметил, что Азербайджан в недалеком прошлом сам пострадал от террора, столкнулся с экстремизмом: "После восстановления Азербайджаном независимости соседняя Армения совершила агрессию против нас. С другой стороны, в Азербайджане толерантность имеет большую ценность. В разных частях мира происходят ужасные события. А в Азербайджане правят религиозная и этническая толерантность".

Ф.Джафаров довел до сведения участников панели, что государство оказывает молодежи в Азербайджане большую поддержку.

Руководитель кабинета и пресс-секретарь Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад подчеркнула, что молодежь является основным союзником ООН в борьбе с терроризмом.