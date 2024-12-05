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Представитель Ирака: Нужно донести до мира правду о массовых убийствах западных азербайджанцев

Представитель Ирака: Нужно донести до мира правду о массовых убийствах западных азербайджанцев Председатель Комитета по правам человека Ирака Аршад Аль-Салихи призвал объединить усилия для распространения реалий о массовых убийствах, совершенных армянами в Западном Азербайджане.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 16:05
Представитель Ирака: Нужно донести до мира правду о массовых убийствах западных азербайджанцев

Председатель Комитета по правам человека Ирака Аршад Аль-Салихи призвал объединить усилия для распространения правды о массовых убийствах, совершенных армянами в Западном Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом он заявил на панельной сессии в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

По его словам, данная конференция, организованная Общиной Западного Азербайджана, имеет важное значение для всего человечества. "Мы все дети одной земли. Наши люди и наша земля стали мишенью. Почему это происходит? Мишенью является тюркский мир и тюркская земля", - сказал он.

Аль-Салихи с сожалением подчеркнул, что мировое сообщество молчит о депортации западных азербайджанцев.

"Мы должны объединиться и говорить о массовых убийствах, особенно в Западном Азербайджане, добиться признания этих трагедий. Только общими усилиями тюркских государств, действующих как единое целое, мы сможем достичь уважения и справедливости", - сказал он.

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Версия на английском языке Iraqi MP: ‘We must unite to speak about massacres committed by Armenians in Western Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке İraq nümayəndəsi: Ermənilərin Qərbi Azərbaycanda törətdikləri qətliamları dilə gətirmək üçün birləşməliyik

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