Представитель Ирака: Нужно донести до мира правду о массовых убийствах западных азербайджанцев

Председатель Комитета по правам человека Ирака Аршад Аль-Салихи призвал объединить усилия для распространения реалий о массовых убийствах, совершенных армянами в Западном Азербайджане.

Председатель Комитета по правам человека Ирака Аршад Аль-Салихи призвал объединить усилия для распространения правды о массовых убийствах, совершенных армянами в Западном Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом он заявил на панельной сессии в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

По его словам, данная конференция, организованная Общиной Западного Азербайджана, имеет важное значение для всего человечества. "Мы все дети одной земли. Наши люди и наша земля стали мишенью. Почему это происходит? Мишенью является тюркский мир и тюркская земля", - сказал он.

Аль-Салихи с сожалением подчеркнул, что мировое сообщество молчит о депортации западных азербайджанцев.

"Мы должны объединиться и говорить о массовых убийствах, особенно в Западном Азербайджане, добиться признания этих трагедий. Только общими усилиями тюркских государств, действующих как единое целое, мы сможем достичь уважения и справедливости", - сказал он.