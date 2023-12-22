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Представитель Гвианы: Франция оккупировала наши территории и разместила повсюду военно-промышленные базы

Представитель Гвианы: Франция оккупировала наши территории и разместила повсюду военно-промышленные базы ВС Франции оккупировали Французскую Гвиану, и расположили на всей ее территории свои военно-промышленные базы.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 11:42
Представитель Гвианы: Франция оккупировала наши территории и разместила повсюду военно-промышленные базы

ВС Франции оккупировали Французскую Гвиану, и расположили на всей ее территории свои военно-промышленные базы.

Как сообщает Report, об этом сказал член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Брайс Ноэль Эпайи, выступая на мероприятии "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" в Баку.

"Мы по сей день живем как французская колония. Французские военные оккупировали наши территории. На всей территории страны дислоцированы их военно-промышленные базы. Франция доминирует в Гвиане в сферах политики, экономики, военной и многих других. Они разграбляют наши природные ресурсы, в том числе золото, нефть, уголь. Наша сельскохозяйственная продукция отправляется в другие страны", - добавил Эпайи.

Представитель Гвианы добавил, что Франция вмешивается в работу сферы образования и культуры в Гвиане, внедряет собственную систему.

"Нам отправляют преподавателей, ректоров для вузов из Франции. В целом, Франция игнорирует местных жителей. Мы лишены всякой возможности пользоваться благами своей страны. Большинство людей живут в нищете", - сказал он.

Эпайи призвал обеспечить свободу жителям Гвианы, чтобы они могли самостоятельно управлять своей страной и пользоваться всеми правами человека.

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Версия на английском языке Representative of Guiana: France occupied our territories and has military-industrial bases all over country
Версия на азербайджанском языке Qviana təmsilçisi: "Fransa ərazilərimizi işğal edib və ölkənin hər yerində onun hərbi bazası var"

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