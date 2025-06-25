Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки

Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки.

Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки.

Как сообщает Report, об этом заявил агроном-инженер, президент организации Sanatan Dharma Samaj Эли Шиталу на пятой панельной сессии "Духовные аспекты в период колониализма и деколонизации" в рамках международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы" в Баку.

"Гваделупа - уникальная страна. Ее чаще всего рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки, потому что она сияет как алмаз. Чем меньше страна по территории, тем больше ее ценность. В истории Гваделупы были глубокие корни колониализма, и люди работали здесь как рабы", - отметил он.

Выступающий заявил, что колониальная политика, проводимая Францией, была крайне сложной.

"Потому что они не только разрушали инфраструктуру, но и пытались изменить мышление людей, отдаляли население от их языка и религии. Нехристиан они рассматривали как варваров", - добавил Шиталу.