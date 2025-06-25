О нас

Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки

Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки.
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 13:56
Эли Шиталу: Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки

Гваделупу рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки.

Как сообщает Report, об этом заявил агроном-инженер, президент организации Sanatan Dharma Samaj Эли Шиталу на пятой панельной сессии "Духовные аспекты в период колониализма и деколонизации" в рамках международной тематической конференции "К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы" в Баку.

"Гваделупа - уникальная страна. Ее чаще всего рассматривают как богатство, расположенное на юге Африки, потому что она сияет как алмаз. Чем меньше страна по территории, тем больше ее ценность. В истории Гваделупы были глубокие корни колониализма, и люди работали здесь как рабы", - отметил он.

Выступающий заявил, что колониальная политика, проводимая Францией, была крайне сложной.

"Потому что они не только разрушали инфраструктуру, но и пытались изменить мышление людей, отдаляли население от их языка и религии. Нехристиан они рассматривали как варваров", - добавил Шиталу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rep: France's colonial policy on Guadelupe is based on complex mechanism
Версия на азербайджанском языке Qvadelup təmsilçisi: Fransanın bizim adada yürütdüyü müstəmləkə siyasəti mürəkkəb mexanizmə əsaslanıb

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi