Представитель Госдепа: США заинтересованы в развитии торговых связей с Азербайджаном

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ США заинтересованы в развитии торговых связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции в Баку советник заместителя государственного секретаря США Бриджит Бринк.

По словам Б. Бринк, в ходе ее визита в Баку были обсуждены основные региональные вопросы, в частности вопрос превращения Азербайджана в важнейший транспортный коридор.

Также советник заместителя государственного секретаря США выразила благодарность Вашингтона за поддержку, оказываемую Азербайджаном в рамках миротворческой миссии в Афганистане.