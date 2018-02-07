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    Представитель Госдепа: США заинтересованы в развитии торговых связей с Азербайджаном

    © Report

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ США заинтересованы в развитии торговых связей с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции в Баку советник заместителя государственного секретаря США Бриджит Бринк.

    По словам Б. Бринк, в ходе ее визита в Баку были обсуждены основные региональные вопросы, в  частности вопрос превращения Азербайджана в важнейший транспортный коридор.

    Также советник заместителя государственного секретаря США  выразила благодарность Вашингтона за поддержку, оказываемую Азербайджаном в рамках миротворческой миссии в Афганистане.

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