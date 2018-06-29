Представитель Госдепа США: Выбор Азербайджана как площадки для встречи говорит о его роли в регионе

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Выбор Азербайджана как площадки для встречи говорит о его роли в регионе и стратегическом расположении.

Как сообщает Report, об этом заявила первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, комментируя прошедшее в Баку совещание Международной контактной группы (МКГ) по Афганистану.

"Я хочу также поблагодарить лично президента Ильхама Алиева за столь активную роль в помощи Афганистану и его народу. Встреча контактной группы в Баку говорит о намерении международного сообщества достичь соглашения о мире с Талибами. Теперь нам всем остается ждать их реакции, ответа",- резюмировала представитель Госдепа США.