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    Представитель Госдепа США: Выбор Азербайджана как площадки для встречи говорит о его роли в регионе

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/  Выбор Азербайджана как площадки для встречи говорит о его роли в регионе и стратегическом расположении.

    Как сообщает Report, об этом заявила первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, комментируя прошедшее в Баку  совещание Международной контактной группы (МКГ) по Афганистану.

    "Я хочу также поблагодарить лично президента Ильхама Алиева за столь активную роль в помощи Афганистану и его народу. Встреча контактной группы в Баку говорит о намерении международного сообщества достичь соглашения о мире с Талибами. Теперь нам всем остается ждать их реакции, ответа",- резюмировала  представитель  Госдепа США. 

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