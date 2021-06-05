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Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию

Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию Представитель госдепа США 6-13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию, заявили в ведомстве.
Внешняя политика
5 июня 2021 г. 02:17
Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию

Представитель госдепа США 6-13 июня посетит Армению, Азербайджан и Грузию, заявили в ведомстве.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Рикер в Грузии встретится с правительством, оппозицией и представителями гражданского общества", - говорится в сообщении госдепа.

Похожие встречи состоятся в Армении и Азербайджане. В Армении и Азербайджане и.о. помощника госсекретаря также встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса двух стран и обсудит "двусторонние приоритеты и вопросы.

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