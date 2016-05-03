Зампомощника Госсекретаря США: Азербайджан может и должен стать двигателем экономического развития в 21 веке

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Во время посещения Азербайджана, Грузии и Кыргызстана я увидел заинтересованность правительств трех стран и частного сектора в расширении торговли и увеличении инвестиций для лучшей интеграции в глобальные сети и устойчивого развития своих экономик.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, об этом на форуме, посвященном торговому и транзитному коридору Транскаспий-Восток-Запад, заявил заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Курт Тонг.

Напомнив о своем недавнем визите в Азербайджан, К.Тонг заявил, что посетил порт Алят, чтобы изучить то, как порт может стать связующим звеном между Казахстаном и Туркменистаном.

"Как известно, сейчас для многих стран региона наступили тяжелые времена. Правительства этих стран должны понимать, что диверсификация их экономик важна для устойчивого экономического роста. США готовы оказать помощь этим усилиям", - сказал К.Тонг.

По его словам, восстановление исторического Шелкового Пути соответствует типу экономического развития, который поддерживают США: "Азербайджан, Грузия, Казахстан, Турция и их соседи могут и должны стать двигателями экономического развития и благополучия в 21 веке. Недавнее создание Транскаспийского транспортного консорциума со стороны Азербайджана, Грузии и Казахстана показывает пример конкретных шагов, которые правительства могут предпринять для лучшей координации региональной торговли и транзита".

Зампомощника госсекретаря также напомнил о подписании между США и Азербайджаном договора об "открытом небе", что "способствует либерализации воздушного транспортирования между нашими странами".