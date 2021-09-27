Представитель генсека ООН выступил с заявлением по Азербайджану и Армении

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением по Азербайджану и Армении.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением по Азербайджану и Армении.

Как передает местное бюро Report, в заявлении говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о совместной встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями 24 сентября 2021 года. Он высоко оценил возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Карабахе и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования

Генеральный секретарь вновь заявляет о своей полной поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Вусала Аббасова