Представитель Генсека: ООН осведомлена о напряженности между Азербайджаном и Россией

ООН осведомлена о напряженности между Азербайджаном и Россией.

ООН осведомлена о напряженности между Азербайджаном и Россией.

Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента американского бюро Report .

Как сообщалось ранее, 27 июня в городе Екатеринбурге Свердловской области РФ двое азербайджанских гражданских лиц, Зиядин и Гусейн Сафаровы, были убиты под пытками сотрудников Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Они были братьями известного азербайджанского журналиста Сейфаддина Гусейнли. В тот же день в ходе рейда ФСБ несколько человек получили тяжелые травмы, а девять человек были задержаны.

В ответ на вопрос, почему ООН до сих пор не выступила с официальным осуждением инцидента и не потребовала объяснений от российской стороны, Дюжаррик заявил, что во всемирной организации осведомлены о произошедшем: "Мы полностью осведомлены о напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, возникшей из-за ряда инцидентов, включая тот, на который вы ссылаетесь. Мы внимательно следим за инцидентами, происходящими в обеих странах. Надеемся, что все эти вопросы будут решены по дипломатическим каналам".

Дополнительной информации о том, обращалась ли ООН официально к России по этому вопросу, предоставлено не было.