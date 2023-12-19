Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), второй крупнейшей в мире после ООН международной организации, завершится в конце 2023 года. В течение трехлетнего председательства Азербайджан получил единодушную поддержку всех стран-членов Д

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН), второй крупнейшей в мире после ООН международной организации, завершится в конце 2023 года. В течение трехлетнего председательства Азербайджан получил единодушную поддержку всех стран-членов ДН за свои значительные достижения и инициативы. В знак признания этих успехов председательство страны было единогласно продлено еще на один год до 2023 года.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик в интервью американскому бюро Report поделился мнением о достижениях Азербайджана во время председательства в Движении Неприсоединения, инициативах Азербайджана в этой организации, а также о сотрудничестве Азербайджана и ООН в этот период.

- Уважаемый господин Дюжаррик, спасибо, что нашли время в своем плотном графике встретиться со мной сегодня. Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения в непростой период, когда весь мир вел борьбу с пандемией COVID-19. Как вы оцениваете роль Азербайджана в борьбе с пандемией в период его председательства?

- Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность обратиться к народу Азербайджана и за все репортажи, которые вы делаете здесь, в ООН, каждый день. Я думаю, важно приветствовать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН). Как вы отметили, это было в период больших трудностей во время пандемии, и во время этого председательства ДН взяло на себя ведущую роль в борьбе с COVID-19. Мы находимся в здании Генеральной Ассамблеи, всего в нескольких метрах от места проведения специальной сессии по COVID-19, организованной Движением неприсоединения по инициативе Азербайджана, которая действительно помогла укрепить глобальную солидарность в борьбе с COVID-19. Я думаю, что одна из вещей, которую мы узнали во время пандемии, - это то, что не было достаточной солидарности между севером и югом, востоком и западом. При этом Движение неприсоединения, благодаря своей идеологии и убеждениям, действительно продемонстрировало, что может существовать глобальная солидарность. И мы знаем, какой большой финансовый вклад внес сам Азербайджан в борьбу с COVID-19.

-В период председательства Азербайджана были предприняты значительные шаги для дальнейшего институционального развития Движения неприсоединения, в том числе реализованы такие инициативы, как Парламентская сеть ДН, Молодежная организация ДН и предложено создание Женской платформы ДН. Не могли бы Вы поделиться мнением Генсека ООН об этих инициативах?

- Для Генерального секретаря - это символ общих идеалов Движения неприсоединения и Организации Объединенных Наций. Это идеалы о важности многосторонних отношений, о том, что ни одна страна не может в одиночку противостоять всем глобальным вызовам, которые у нас есть, и только благодаря этой глобальной солидарности мы становимся сильнее как мир с помощью инструментов многосторонних отношений. ДН играет чрезвычайно важную историческую роль, она играла ее во время Холодной войны и продолжает играть сегодня.

- Защита прав женщин и расширение прав и возможностей женщин занимают важное место в повестке дня Движения неприсоединения. Как Вы оцениваете вклада Азербайджана в этом направлении в период его председательства в ДН?

- ДН играет важную роль в защите прав женщин. В ноябре этого года в Баку прошла международная конференция на тему "Развитие прав и расширение возможностей женщин". Представительство ООН в в Азербайджане решительно поддержало усилия страны в этом направлении. Мы живем в то время, когда в результате пандемии COVID-19 мы увидели откат назад по многим Целям устойчивого развития (ЦУР), особенно по тем, которые имеют отношение к правам женщин. Часто, когда в доме наступает кризис, работающие женщины вынуждены оставить работу. Кроме того, во время кризиса девочек часто не отправляют в школу. Сейчас так важно подтвердить неотъемлемые права человека, которыми обладают все люди. К сожалению, во многих частях мира женщины лишены этих прав. Важно, чтобы ДН продолжало уделять внимание гендерному равенству и прилагать усилия к его достижению, что имеет первостепенное значение для решения этих проблем.

- Азербайджан прилагает активные усилия для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Планирует ли генеральный секретарь посетить нашу страну в ближайшем будущем?

- Я не знаю точно о ближайших планах Генерального секретаря посетить Азербайджан, но я знаю, что он очень хотел бы это сделать. Азербайджан действительно является лидером в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Он был одной из 32 стран, представивших свой добровольный национальный план в преддверии Саммита ЦУР.

- 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане. Как вы оцениваете роль нашей страны в борьбе с изменением климата? Планирует ли генеральный секретарь ООН посетить Азербайджан для участия на саммите COP29?

- Изменение климата - это борьба, которую Генеральный секретарь принимает близко к сердцу. Он продолжит эту борьбу, и очень рассчитывает на партнерство с Азербайджаном, председательствующим на следующей COP29. Изменение климата - это главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, и страны Кавказа и Центральной Азии также пострадали и продолжают страдать от изменения климата.

Тот факт, что следующий саммит COP будет проведен в Азербайджане, имеет огромное значение, а также большое значение для Организации Объединенных Наций. В последние несколько недель мы наблюдали много беспокойства и напряженности по поводу того, где будет проходить следующий саммит, и я думаю, что это [решение] - признак лидерства Азербайджана.

Да, безусловно, Генеральный секретарь ООН будет присутствовать в Баку на COP29. Мы с нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29. Я надеюсь, что поеду с ним, когда он отправится в Азербайджан.

- Кроме того в столице Азербайджана в 2026 году пройдет тринадцатая сессия Всемирного градостроительного форума (WUF13). Как вы оцениваете сотрудничество с Азербайджаном в этой сфере? Готовы ли страны ООН оказать Азербайджану поддержку в восстановлении освобожденных территорий?

- Представительство ООН в вашей стране работает с правительством и оказывает ему посильную поддержку в рамках существующих согласованных программ. Офис ООН в Азербайджане и других странах призваны оказывать поддержку народу и правительству страны в продвижении Целей устойчивого развития по всем аспектам.

- В то время как генеральный секретарь быстро осудил войну между Украиной и Россией, ситуацию в Афганистане, Газе и призвал страны ООН занять определенную позицию, подход к постконфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией выглядит более мягким. При этом, Генсек ООН часто посещал конфликтные регионы и пытался урегулировать ситуацию на месте, однако ни разу не побывал в Карабахе за время 30-летней оккупации. В чем может заключаться причина такого подхода?

- Генеральный секретарь отправляется туда, где, по его мнению, его присутствие будет наиболее полезным. Одним из основных видений Генсека является то, что он называет мультилитерализмом, который осуществляется в партнерстве с региональными организациями. Это видно на примере Судана с Межправительственным органом по развитию (IGAD) и Венесуэлы со странами Карибского сообщества (CARICOM) при поддержке ООН. ООН не нужно везде играть ведущую роль в решении вопросов мира и безопасности. Мы знаем, что в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией другие страны уже взяли на себя инициативу по поиску мирного решения. Генеральный секретарь не хочет быть вовлеченным во что-то только ради того, чтобы быть вовлеченным и, возможно, усложнить ситуацию. Однако мы всегда готовы поддержать уже существующие рамки.

- Как вы оцениваете перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией? Каким образом Генсек может способствовать этому процессу?

- Вы обладаете более глубоким пониманием этого вопроса, будучи свидетелем последних событий. С моей точки зрения, как не посвященного в этот вопрос человека, кажется, что за последние несколько недель были предприняты значительные шаги. Генеральный секретарь приветствовал их, и мы готовы поддержать Армению и Азербайджан в их продвижении по пути нормализации отношений.

- К сожалению, несмотря на окончание войны, из-за подрыва на минах, заложенных Арменией за 30 лет оккупации азербайджанских земель, почти каждый день продолжают гибнуть люди. Двое наших коллег-журналистов погибли от взрыва мины, готовя репортажи в Карабахе. Армения при этом отказывается предоставить карты минных полей. Почему ООН не делает официального заявления, осуждающего это военное преступление?

- От имени Генерального секретаря я выражаю соболезнования вам и семьям ваших коллег. Это также еще одно свидетельство опасной работы, которую журналисты выполняют по всему миру. Лично я, как бывший журналист, проработавший 10 лет, знаю, какому риску они подвергаются, готовя свои репортажи. Примите мои искренние соболезнования.

Наземные мины - одно из самых жестоких видов оружия, которое существует сегодня. Их воздействие сохраняется в течение десятилетий, и по всему миру мы видим территории, где приходится заниматься разминированием. ООН через наше Управление по противоминной деятельности активно поддерживает правительства в их усилиях по разминированию, в том числе в районах, затронутых конфликтами, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах. Мы признаем долгосрочные последствия применения этого коварного оружия. Как вы справедливо отметили, угроза сохраняется в течение многих лет, даже 5-10 лет спустя. ООН по-прежнему привержена поддержке усилий по разминированию. Мины представляют собой постоянную опасность, и мы привержены всестороннему решению этой проблемы.