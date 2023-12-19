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Представитель Генсека ООН: Азербайджан внес большой вклад в борьбу с COVID-19

Представитель Генсека ООН: Азербайджан внес большой вклад в борьбу с COVID-19 Знаем, какой большой финансовый вклад внес Азербайджан в борьбу с COVID-19.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 13:50
Представитель Генсека ООН: Азербайджан внес большой вклад в борьбу с COVID-19

Знаем, какой большой финансовый вклад внес Азербайджан в борьбу с COVID-19.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он поприветствовал инициативы председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН):

"Как вы отметили, это было в период больших трудностей во время пандемии, и во время этого председательства ДН взяло на себя ведущую роль в борьбе с COVID-19. Мы находимся в здании Генеральной Ассамблеи, всего в нескольких метрах от места проведения специальной сессии по COVID-19, организованной Движением неприсоединения по инициативе Азербайджана, которая действительно помогла укрепить глобальную солидарность в борьбе с COVID-19. Я думаю, что одна из вещей, которую мы узнали во время пандемии, - это то, что не было достаточной солидарности между севером и югом, востоком и западом. При этом Движение неприсоединения, благодаря своей идеологии и убеждениям, действительно продемонстрировало, что может существовать глобальная солидарность. И мы знаем, какой большой финансовый вклад внес сам Азербайджан в борьбу с COVID-19".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке UN: ‘We know how much Azerbaijan contributed to the fight against COVID-19’ 
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: “Azərbaycanın COVID-19-la mübarizəyə nə qədər töhfə verdiyini bilirik”

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