Представитель Французской Гвианы: Франция разграбила наши природные ресурсы

Франция присвоила себе территорию Гвианы, ее природные ресурсы страны разграблены.

Франция присвоила себе 90 процентов территории Гвианы, природные ресурсы страны разграблены.

Как сообщает Report, об этом заявил член движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" Морис Пиндар на мероприятии "К полному искоренению колониализма", организованного в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, страна живет в состоянии колонизации: "В нашей стране безработица составляет 30 процентов. Наши должностные лица также назначаются французским правительством".

Морис Пиндар рассказал о деятельности организации, о ее борьбе за независимость и свободу Французской Гвианы, целях движения. Он также заявил, что движение "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" подаст заявку на статус наблюдателя при ДН.