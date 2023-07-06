Представитель Французской Гвианы: Франция разграбила наши природные ресурсы

Франция присвоила себе 90 процентов территории Гвианы, природные ресурсы страны разграблены.
Как сообщает Report, об этом заявил член движения "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" Морис Пиндар на мероприятии "К полному искоренению колониализма", организованного в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
По его словам, страна живет в состоянии колонизации: "В нашей стране безработица составляет 30 процентов. Наши должностные лица также назначаются французским правительством".
Морис Пиндар рассказал о деятельности организации, о ее борьбе за независимость и свободу Французской Гвианы, целях движения. Он также заявил, что движение "За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы" подаст заявку на статус наблюдателя при ДН.