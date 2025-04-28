Представитель Филиппин: Проблемы Глобального Юга должны решаться силой культуры и медиа, а не оружия

Проблемы Глобального Юга необходимо решать силой культуры и медиа, а не оружия.

Проблемы Глобального Юга необходимо решать силой культуры и медиа, а не оружия.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Филиппинского международного центра Сесиль Гидот-Альварес на учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

Она подчеркнула, что документы и соглашения ООН не всегда доступны людям из-за слабости коммуникации.

"Все должны быть вовлечены в эти процессы. Следует выдвигать на передний план творческих людей, чтобы культура играла ведущую роль. Настало время действовать, нет места оправданиям", - сказала она.

Альварес также отметила, что решение кроется в единстве, и подчеркнула важность поддержки со стороны коалиции НПО.