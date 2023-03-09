Представитель ФАО: Бакинский форум позволит обсудить вызовы в сфере продбезопасности

Глобальный Бакинский форум может посодействовать решению различных вопросов.

Глобальный Бакинский форум может посодействовать решению различных вопросов.

Об этом Report сказала представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Исмахане Элуафе.

По ее словам, проходящее сегодня в столице Азербайджана мероприятие позволит обсудить вызовы в сфере изменения климата и продовольственной безопасности.

Исмахане Элуафе подчеркнула, что поданным ООН, в 2021 году с голодом столкнулись 828 млн человек, что на 150 млн больше, чем в 2020 году.

По ее словам, все это происходит из-за несправедливого разделения и недостаточной поставки продуктов питания.