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Представитель ФАО: Бакинский форум позволит обсудить вызовы в сфере продбезопасности

Представитель ФАО: Бакинский форум позволит обсудить вызовы в сфере продбезопасности Глобальный Бакинский форум может посодействовать решению различных вопросов.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 16:57
Представитель ФАО: Бакинский форум позволит обсудить вызовы в сфере продбезопасности

Глобальный Бакинский форум может посодействовать решению различных вопросов.

Об этом Report сказала представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Исмахане Элуафе.

По ее словам, проходящее сегодня в столице Азербайджана мероприятие позволит обсудить вызовы в сфере изменения климата и продовольственной безопасности.

Исмахане Элуафе подчеркнула, что поданным ООН, в 2021 году с голодом столкнулись 828 млн человек, что на 150 млн больше, чем в 2020 году.

По ее словам, все это происходит из-за несправедливого разделения и недостаточной поставки продуктов питания.

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Версия на азербайджанском языке FAO nümayəndəsi: “Bakı Forumu ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində problemləri müzakirə etməyə imkan verəcək”
Версия на английском языке FAO official: Baku forum to promote discussions of challenges in food security

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