Представитель Европейского командования США: Азербайджан заинтересован в безопасности и стабильности

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Планируется, что азербайджанские военнослужащие совместно с американскими примут этим летом участие в военных учениях (Save Guardian) в Румынии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель Европейского командования США генерал Бен Ходжес.

Он отметил, что есть ряд сфер, где Азербайджан и США могли бы развивать взаимное сотрудничество.

Он напомнил, что азербайджанские и американские военнослужащие вместе принимают участие в миротворческой миссии в Афганистане.

Бен Ходжес также выразил надежду, что азербайджанские военнослужащие смогут принять участие также и в военных учениях в Грузии Noble Partner в следующем году: "В этом году эти учения уже состоялись, но надеюсь, что Азербайджан примет в них участие уже в следующий раз".

Генерал Ходжес отметил, что это его первый визит в Баку и Азербайджан, и его целью является продолжение и развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и США.

Он отметил, что это сотрудничество возможно и в сфере проведения тренингов, выразив желание, чтобы военнослужащие США могли прибыть в Азербайджан и пройти здесь тренинги.

Комментируя вопрос о сотрудничестве в рамках миротворческой миссии в Афганистане, Б.Ходжес заявил, что Азербайджан продолжает поддержку миротворческим операциям в Афганистане, ранее в рамках миссии ISAF и теперь в рамках миссии "Решительная поддержка."

"Тем самым Азербайджан показывает, что заинтересован в безопасности и стабильности, и я рад, что они продолжают это делать", - добавил Б.Ходжес.