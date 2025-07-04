Представитель ЕС: Преследование азербайджанцев в Екатеринбурге - еще один пример репрессий против нацменьшинств в РФ

Репрессии со стороны российских властей очевидны во всех проявлениях – как во внешней, так и во внутренней политике, включая отношение к этническим меньшинствам.

Репрессии со стороны российских властей очевидны во всех проявлениях – как во внешней, так и во внутренней политике, включая отношение к этническим меньшинствам.

Об этом европейскому бюро Report заявила в Брюсселе официальный представитель ЕС Анита Хиппер.

"Результатом становятся насилие, пытки и бесчеловечное обращение, приводящие к гибели людей", - сказала она.

Отвечая на вопрос о событиях в Екатеринбурге, повлекших за собой жестокое убийство и ранение азербайджанцев, а также последовавших рейдах в других городах, Хиппер отметила, что обеспокоенность по поводу сообщений о насилии, пытках и бесчеловечном обращении с этническими азербайджанцами со стороны российских силовых структур ранее уже выразил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По ее словам, это полностью совпадает с официальной позицией ЕС.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана неоднократно выступал с заявлениями, в которых требовал от российской стороны провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. В связи с данным инцидентом в МИД Азербайджана вызывались временный поверенный в делах России, а также посол РФ в Баку, им был выражен резкий протест в связи со случившимся. Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; убийство двух или более лиц; превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и др. Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.