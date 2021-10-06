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Представитель ЕС: Подписание нового соглашения с Азербайджаном станет нашим основным приоритетом

Представитель ЕС: Подписание нового соглашения с Азербайджаном станет нашим основным приоритетом "Подписание нового всестороннего соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном станет нашим основным приоритетом. Мы уверены, что это не просто поможет в расширении нашего двустороннего сотрудничества, но в то же время поспособствует усилению экономики Азер
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 14:59
Представитель ЕС: Подписание нового соглашения с Азербайджаном станет нашим основным приоритетом
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"Подписание нового всестороннего соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном станет нашим основным приоритетом. Мы уверены, что это не просто поможет в расширении нашего двустороннего сотрудничества, но в то же время поспособствует усилению экономики Азербайджана, усилит ее процветание и диверсификацию".

Как передает Report, об этом новый глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко сказал 6 октября при вручении верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

"Европейский союз заинтересован в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках программы "Восточного партнерства". Мы с нетерпением ожидаем активного участия и вклада Азербайджана в процесс подготовки к предстоящему саммиту "Восточного партнерства", - сказал он.

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Версия на английском языке Signing new comprehensive deal with Azerbaijan main priority for EU - envoy
Версия на азербайджанском языке Aİ rəsmisi: "Azərbaycanla yeni hərtərəfli sazişin imzalanması əsas prioritetimiz olacaq"

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