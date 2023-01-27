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Представитель ЕС: Нападение на посольство Азербайджана в Иране ужасает

Представитель ЕС: Нападение на посольство Азербайджана в Иране ужасает Ужаснуло известие о погибшем и раненых в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:55
Представитель ЕС: Нападение на посольство Азербайджана в Иране ужасает

Ужаснуло известие о погибшем и раненых в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко написал в Twitter.

"Нападения на диппредставительства недопустимы. Выражаю соболезнования семье погибшего, желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал посол.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Сообщается, что совершивший нападение на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке EU representative: I was horrified by attack on Azerbaijan's embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: "Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum məni dəhşətə gətirdi"

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