Представитель ЕС: Нападение на посольство Азербайджана в Иране ужасает

Ужаснуло известие о погибшем и раненых в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Ужаснуло известие о погибшем и раненых в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко написал в Twitter.

"Нападения на диппредставительства недопустимы. Выражаю соболезнования семье погибшего, желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал посол.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Сообщается, что совершивший нападение на посольство Азербайджана задержан.