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Представитель ЕС: Мы поддерживаем договоренности между Азербайджаном и Арменией

Представитель ЕС: Мы поддерживаем договоренности между Азербайджаном и Арменией Европейский союз (ЕС) поддерживает азербайджано-армянские договоренности и продолжает усилия по достижению соглашения между двумя странами.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 23:46
Представитель ЕС: Мы поддерживаем договоренности между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз (ЕС) поддерживает азербайджано-армянские договоренности и продолжает усилия по достижению соглашения между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая перед прессой в преддверии заседания Совета ассоциации ЕС-Армения в Брюсселе, Боррель сказал, что Европейский Союз поддержит соглашение между Арменией и Азербайджаном.

"Если соглашение будет достигнуто, мы будем очень рады. Если это произойдет, ЕС сделает все, чтобы поддержать выполнение соглашения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: "Azərbaycan-Ermənistan razılaşmalarını dəstəkləyirik"

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