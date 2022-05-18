Представитель ЕС: Мы поддерживаем договоренности между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз (ЕС) поддерживает азербайджано-армянские договоренности и продолжает усилия по достижению соглашения между двумя странами.

Европейский союз (ЕС) поддерживает азербайджано-армянские договоренности и продолжает усилия по достижению соглашения между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая перед прессой в преддверии заседания Совета ассоциации ЕС-Армения в Брюсселе, Боррель сказал, что Европейский Союз поддержит соглашение между Арменией и Азербайджаном.

"Если соглашение будет достигнуто, мы будем очень рады. Если это произойдет, ЕС сделает все, чтобы поддержать выполнение соглашения", - отметил он.