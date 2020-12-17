Представитель ЕС хотел организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель хотел организовать совместную встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Ара Айвазяном.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель хотел организовать совместную встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Ара Айвазяном.

Как передает Report, об этом он заявил по прибытии на заседание Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.

"Поскольку со мной общались оба министра, мы попытались установить трехсторонний контакт - Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с ними отдельно", - сказал он.

Боррель отметил, что достигнутное при помощи России соглашение о прекращении огня в Карабахе предотвратило дальнейшие человеческие жертвы, подчеркнул, что оно должно полностью соблюдаться. "Но на прошлой неделе, к сожалению, мы слышали сообщения с обеих сторон о нарушениях режима прекращения огня. Полное соблюдение режима прекращения огня остается настоятельной необходимостью", - отметил он.